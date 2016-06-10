Москва, 10 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Стоимость обучения на очной форме бакалавриата государственных и частных московских вузов в 2016—2017 году составит более 130 тысяч рублей. И речь идет не о нескольких всем известных вузах (МГУ, НИУ ВШЭ и т.д.), обучение в которых и в прошлые годы обходилось в куда большие суммы. В очень многих вузах столицы стоимость обучения вырастет значительно, где-то — даже вдвое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в РосНОУ.

msu.ru Лекция в ВУЗе

Почему вузы так сильно повысили цены?

Эксперт Лаборатории правовых исследований юридического факультета Российского нового университета Тимофей Кожанов подтвердил, что в московских негосударственных вузах, да и в ряде государственных учебных заведений стоимость значительно возрастет. Но вузы, по его словам, в этом не виноваты.

«Стоимость обучения устанавливается учредителем вуза с учетом требований, определенных Министерством образования и науки России. Эти требования распространяются на «федеральные бюджетные учреждения и автономные организации высшего образования», то есть на государственные и негосударственные вузы, ведущие обучение по аккредитованным образовательным программам. С 30 марта 2016 года стоимость таких образовательных услуг не может быть ниже величины базовых нормативных затрат, которые складываются из затрат на профессорско-преподавательский состав (ППС), приобретение учебной и методической литературы, организацию практик, повышение квалификации ППС, из коммунальных и транспортных расходов и прочего», — пояснил Кожанов.

Если взять группу специальностей №1 — это список наиболее востребованных и массовых образовательных программ, то базовый норматив будет равен 64 370 рублям без применения корректирующих региональных коэффициентов. Если их применить к региону Москва, стоимость увеличится до 130 774 рублей по очной форме обучения, ниже которой столичным вузам опускаться нельзя. Для других регионов России, а также вечерней и заочной форм обучения установлены понижающие коэффициенты.

Как отметил эксперт, подобные изменения продиктованы переходом высшего образования России на нормативно-подушевое финансирование, а уточнить коэффициенты и нормативы можно в Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № АП-465/18 и Приказе Министерства от 1 декабря 2015 года № АП-117/18вн.

Стоит отметить, что стоимость образовательных услуг не может быть изменена в процессе обучения более чем на уровень инфляции, определенный характеристиками федерального бюджета в федеральном законе. Такие ограничения введены Правилами оказания платных образовательных услуг, которые утверждены Постановлением Правительства России от 15 августа 2013 года № 706.

Например, если в 2015 году студент платил 100 000 рублей в год, а на 2016 год инфляция установлена в размере 6,4%, вуз не имеет права повысить стоимость обучения более чем до 106 400 рублей в год.

Председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов добавил, что для негосударственных вузов повышение стоимости обучения означает конфликт с потенциальными абитуриентами. «Какая альтернатива для людей? Можно пойти учиться в учреждения среднего профессионального образования. Другой вариант — заочное образование, где стоимость по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Конечно, первое образование желательно очно получить. Можно учиться дистанционно и поступить на очное обучение в региональные вузы, где стоимость будет гораздо ниже, чем в столичных университетах. Но есть и другая отличная альтернатива — абитуриент может учиться и параллельно подрабатывать, помогая родителям оплачивать свое обучение в вузе. Во времена СССР многие студенты работали. Я работал водителем, когда учился очно в МФТИ, многие — дворниками. В студенческих стройотрядах можно было за лето заработать на год безбедной студенческой жизни (разумеется, надо помнить, что тогда в принципе не существовало платного обучения). Думаю, создание условий для подработки параллельно с учебой во многом решит возникшую проблему с ростом стоимости», — отметил Зернов.