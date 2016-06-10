Рабат, 10 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, торговый представитель России в Марокко Вячеслав Хрулев заявил, что российские компании стали интересоваться проектом марокканского СПГ-терминала, который намерены построить к 2019 году в порту Жорф Ласфар на востоке королевства.

gazprom.ru Хранилища сжиженного газа

Через этот СПГ-терминал Россия планирует поставлять сжиженный природный газ. Хрулев заявил, что все заинтересованные российские нефтегазовые компании оповещены об этом. В первую очередь — Минэнерго, «Новатэк», «Газпром», «Газстроймонтаж» и другие. Торгпред также уточнил:

«Уже есть претенденты на подачу заявок на строительство электростанций, с подачей заявок на строительство инфраструктуры пока заминка», — сказал Вячеслов Хручев и добавил, что по вопросам поставок «голубого топлива» на терминал состоялись три этапа переговоров с «Газпромом».

Напомним, что в марте текущего года состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и королем Марокко Мухаммедом VI. В результате встречи стороны приняли решение об углубленном стратегическом партнерстве РФ и Марокко. В частности, страны планируют укрепить партнерские связи в области энергетики — в сфере поставок СПГ. Российская сторона планирует поставлять сжиженный природный газ на терминал в Марокко, об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и короля Марокко.

Что касается самого проекта строительства СПГ-терминала в Марокко, то торговый представитель сообщил, что прием терминала составит от пяти до восьми миллиардов кубометров газа. Общая стоимость всего проекта оценивается в $4,6 млрд. Однако реальная стоимость терминала СПГ, вероятно, возрастет, заявил Хрулев. Дело в том, что после развития проекта рассматривается возможность строительство шести новых станций. Мощность электростанций должна будет составить 2,7 тыс. МВт.

Через пять лет у Марокко заканчивается договор о транзите «голубого топлива» по Трансмагрибскому газопроводу (Магриб-Европа GME) в Европу, также заканчивается соглашение об импорте 650 млн кубометров газа у алжирской Sonatrach. Однако марокканские власти безрезультатно пытались найти инвесторов для сооружения СПГ-терминала и поставок по нему газа по конкурентным ценам. Так, например, в октябре минувшего года глава Минэнерго Марокко Абделькадером Амара заявил, что в скором времени будут выбраны партнеры для поставок сжиженного природного газа. Однако назначенный срок прошел — инвесторы не появились. Ни Shell, ни неназванные французская, испанская и американская компании не стали партнерами. Даже Qatargas, которая пытается участвовать во многих газовых проектах, не высказала заинтересованности этим проектом.

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак в апреле 2015 года в Москве провел встречу с министром энергетики Марокко. По результатам переговоров Новак заявил, что «Газпром» готов осуществлять поставки СПГ в королевство, а также готов сопровождать реализацию проекта строительства СПГ-терминала. Кроме того, российский газовый холдинг предложил себя в качестве участника проекта по газификации королевства.