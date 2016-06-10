Нью-Йорк, США, 10 июня, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Нью-Йорке полицейские, охранявшие кортеж президента США Барака Обамы, сбили велосипедиста, который, несмотря на предупреждающий сигнал, заехал на огороженную территорию. Им оказался гей, ехавший на свидание, передаёт Life.

Håkan Dahlström Велосипедист

Даниеля Провенцио ехал на велосипеде в наушниках и слушал громкую музыку. Предупреждающий сигнал он не услышал, и полиция обошлась с ним жёстко: транспортное средство остановили, велосипедист упал и ему не дали встать, прижав к земле.

Когда кортеж проехал, Провенцио сообщил, что ехал на свидание с мужчиной. Гей заявил, что его свидание не состоится, потому что он опоздал, а в Нью-Йорке этого не прощают.