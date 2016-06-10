Нижний Новгород, 10 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Нижегородской области с начала 2016 года на железнодорожных переездах произошло 11 ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО РЖД), в этих ДТП пострадали 4 человека, еще двое погибли.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Андрей Репин ИА REGNUM Многочисленные предупреждения для водителей и пешеходов

По словам железнодорожников, главной причиной этих происшествий остается человеческий фактор — невнимательность водителей транспортных средств, которые, нарушая правила дорожного движения, проезжают под запрещающие показания переездной сигнализации, объезжают закрытые шлагбаумы, а также управляют транспортным средством в нетрезвом виде.

В рамках международного дня безопасности на железнодорожных переездах 10 июня 2015 года в Нижегородской области проходят совместные рейды ГЖД и ГИБДД, в ходе которых проводятся профилактические беседы с водителями автотранспортных средств, раздача тематических памяток, посещение автопредприятий и автошкол.

Андрей Репин ИА REGNUM Нарушение правил безопасности может привести к трагедии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Удмуртии 9 июня 2016 года 8-летняя девочка погибла, гуляя вдоль железнодорожных путей. Вместе с подругами она выбежала на пути и пошла вдоль них. Увидев приближающийся поезд, идущий во встречном направлении, дети не заметили идущий в попутном направлении электровоз. Машинистом подавались сигналы повышенной громкости и предпринято экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

Андрей Репин ИА REGNUM Переход для пешеходов от железнодорожных путей ничем не отгорожен

На железнодорожном перегоне Сечуга — Черемас Горьковской железной дороги 10 июня 2016 года водитель трактора выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение. Расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал. но ожидаются незначительные задержки пассажирских поездов.