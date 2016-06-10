Москва, 10 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок раскрытия информации по приватизационным сделкам и сокращающий бюджетные расходы в ходе приватизации, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Инициированный правительством законопроект предполагает выделить для публикации юридически значимой информации по приватизационным сделкам единственный сайт — torgi.gov.ru, а остальные сайты определить в качестве дополнительных источников информации. Как отметил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, сейчас в РФ существует множество региональных и муниципальных сайтов, содержащих информацию о приватизации госимущества, размещенная на которых информация часто является противоречивой. «Противоречивость и несостыкованность используется порой и намеренно, для злоупотреблений», — сказал он.

Законопроект также касается вопроса сокращения расходов бюджетных средств. В последнее время в практике приватизации применяется институт независимых продавцов, которые работают на основании агентского договора, рассказал глава Росимущества.

Сегодня источник выплаты комиссионного вознаграждения для независимых продавцов — средства федерального бюджета, объяснил глава ведомства. «Законопроектом предлагается установить в качестве источника выплаты вознаграждения средства покупателя, указав, что вознаграждение устанавливается сверх цены сделки», — пояснил Пристансков.

По его словам, такая мера экономит как средства федерального бюджета, так и средства региональных и муниципальных бюджетов. «В данном случае бремя оплаты услуг и организации торгов перекладывается с бюджета на победителя торгов, и потенциальный покупатель об этом знает — это прописывается в том числе и в тендерной документации», — отметил глава Росимущества.