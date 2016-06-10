Абуджа, 10 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Нигерийская группировка «Мстители дельты Нигера» заявила об еще одной диверсии на нефтепроводе, принадлежащем итальянской компании Agip, сообщает Associated Press.

Joel Penner Нефтепровод

С таким заявлением они выступили в своем микрологе в TwItter.

Напомним, группировка «Мстители дельты Нигера» выступает за отделение богатых энергоносителями территорий от Нигерии. Её члены уже совершили ряд диверсий на объектах нефтедобычи компаний Chevron, Shell и ENI. Ранее правительство Нигерии предложило группировке сесть за стол переговоров, от которых «Мстители» отказались.