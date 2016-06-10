Москва, 10 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. ФАС продолжит мониторинг цен на газетную бумагу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Надежды Школкиной («Единая Россия») в ФАС.

Jojo Bombardo Газетная бумага

«В первом квартале 2016 года по отношению к IV кварталу 2015 года отпускные цены на газетную бумагу в среднем выросли не более чем на 5%. В этой связи ФАС России в настоящее время проводится дополнительная проверка производителей и дистрибьюторов газетной бумаги», — говорится в ответе за подписью заместителя руководителя ФАС России Алексея Доценко.

Так, предусматривается анализ порядка ценообразования на газетную бумагу целлюлозно-бумажных комбинатов, выявление объективных причин повышения отпускных цен, определение схемы реализации газетной бумаги через посредников и величину надбавки, указали в ФАС.

Кроме того, приказом ФАС от 30 марта 2016 года в отношении АО «Монди СЛПК» возбуждено дело по признакам нарушения п.1. ч.1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», выразившегося с установлении монопольной высокой цены на офсетную бумагу, следует из текста документа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Школкина обратила внимание на то, что в ходе встреч с журналистами и редакторами средств массовой информации, особенно малотиражных районных газет, постоянно поднимается вопрос, связанный с необоснованным повышением цен на газетную бумагу, что в конечном итоге приводит к существенному удорожанию самой печатной продукции.

Этот вопрос также поднимался на пленарном заседании форума «Единой России» «Современное российской село», которое состоялось 15 апреля в Саратове, напомнила депутат.