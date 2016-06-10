Калининград, 10 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 10 июня высказался о позитивных элементах сотрудничества с соседней Польшей.

sadyogrody.pl Творчество польских садоводов в отсутствие торговли с Россией

Говоря о социально-экономическом положении российского эксклава, губернатор сообщил, в частности, что в 2016 году в регионе будет заложено более 300 гектаров новых фруктовых садов.

«Яблоки?» — уточнил Путин. «Да, — ответил Цуканов. — Поляки, конечно, нам завидуют».

Калининградский губернатор отметил, что польские бизнесмены-садоводы, «кстати, к нам приходят». «Мы их приглашаем: «Приходите к нам, мы даём вам земли». Сейчас они собираются открывать питомник», — сказал глава региона.

«Мы им (полякам) скажем за это спасибо, но всё, что касается производства, пусть у нас работает. Поэтому мы в этой части их поддерживаем», — подытожил Цуканов.

ИА REGNUM напоминает, что после российских контрсанкций в Польше сложилась критическая ситуация с яблоководством. К середине 2016 года на складах в Польше «зависло» 325 тысяч тонн яблок, что на 30% больше, чем в прошлом году.

В результате цена на яблоки в Польше упала до 65 грошей за килограмм (менее 10 рублей). Однако, несмотря на катастрофически низкую стоимость, на фрукты нет спроса.