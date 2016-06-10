Донецк, 10 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В ДНР перед проведением местных выборов общественные движения «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс» проведут праймериз. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 10 июня заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

По его словам, праймериз — это хорошая тренировка перед проведением реальных выборов. «Основная идея состоит в том, что в праймериз будут участвовать самовыдвиженцы. Естественно, среди них будут и члены общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Наша задача — выявить лучших, независимо от их принадлежности к общественному движению», — сказал Пушилин.

Он считает, что праймериз поможет пресечь попытки олигархата пройти во властные структуры ДНР. «Действия олигархов всегда направленные, и на территории республики тоже могут быть люди, представляющие их интересы. Поэтому победить должны наши люди, пропитанные духом и энергией республики. Здесь не должно быть никаких засланных казачков. Кроме того, праймериз являются хорошей тренировкой перед проведением реальных выборов. Ведь если Запад все-таки найдет силы заставить Украину выполнять Минские соглашения, мы должны быть готовы к такому варианту», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Пушилин анонсировал чистку в рядах общественной организации «Донецкая Республика». По его словам, движению важно повысить качественный состав. «И конечно, без чистки здесь не обойтись. И эта чистка уже идет. Я не люблю об этом говорить, потому что болезненно расстаюсь с людьми, которые так или иначе были членами общественного движения, тем не менее, приходится на это идти. Есть у нас в органах исполнительной власти люди, которые лишились членского билета — соответственно, лишились и своих должностей. Есть и депутаты, которым общественное движение выразило недоверие, и они лишились мандатов, поскольку общественное движение выдвигало их в депутаты, и они должны соответствовать идеям и целям ОД «Донецкая Республика», — отметил Пушилин.