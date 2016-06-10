Ростов-на-Дону, 10 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и области предельный рост уровня платежа населения за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован на уровне 6,3%. Произойдет повышение с 1 июля текущего года. Как сообщил журналистам заместитель главы администрации областного центра Владимир Арцыбашев, «за последние четыре года это самый низкий уровень допустимого роста платежа населения». Так, по его словам, в 2013 году рост тарифов на коммунальные услуги составил 12%, в 2014-м — 6,5%, в 2015-м — 10,8%, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

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С 1 июля рост цен затронет все виды коммунальных услуг. Так, ростовчане, чьи дома обеспечивает теплом «Лукойл-ТТК», теперь будут платить за ресурс 1 614 рублей 32 коп. за одну гигакалорию. Для сравнения: до 1 июля тариф составлял 1 518 рублей 65 коп. Потребителям тепла от «Теплокоммунэнерго» предстоит платить 1 910 рублей 76 коп. вместо ранее установленных 1 797 рублей 52 коп.

Горячая вода будет обходиться горожанам на 1,6% дороже. Потребители «Лукойл-ТТК» будут платить 38 рублей 54 коп. за 1 куб (вместо 37 рублей 94 коп.), потребители «Теплокоммунэнерго» — 53 рублей 75 коп. (вместо 50 рублей 56 коп.). Тариф для населения на холодную воду повысился на 4,1% и теперь вместо 38 рублей 41 коп. горожане будут платить 39 рублей 99 коп. за один кубометр. Дорого обойдется и водоотведение, так как ростовский водоканал повысил тариф максимально — на 6,3%. Горожане будут платить 27 рублей 45 коп. вместо 25 рублей 83 коп.

За свет и электроприборы придется платить на 2,86% больше. Для тех, кто укладывается в пределы соцнормы, тариф повысится с 3 рублей 50 коп. до 3 рублей 60 коп. Использующие электроэнергию по максимуму, то есть сверх социальной нормы, будут платить с 4 рублей 90 коп. до 5 рублей 04 коп.

Как отметил Арцыбашев, в первом полугодии текущего года на оплату разницы между фактической стоимостью тарифа и стоимостью, которая выставлена населению, было выделено около 500 млн рублей. Так, из региональной казны было направлено 285,4 млн рублей, из городского бюджета — 215,9 млн рублей. Документы, на основании которых покрытие разницы будет осуществлено во втором полугодии, находятся в стадии подготовки. Ожидается, что примерно такая же сумма потребуется и во втором полугодии 2016 года.