Донецк, 10 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В ДНР необходимо искоренить коррупцию, которая за 24 года стала системным явлением. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 10 июня заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

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«В чем наше преимущество? По сравнению с Украиной у нас нет коррупции. К сожалению, нельзя сказать, что ее нет совсем, но мы быстро выявляем такие случаи и пресекаем их. Проблема в другом — нам сейчас нужно поменять менталитет. Мы настолько пропитались коррупционными действиями, что даже сами не осознаем, что являемся участниками этой системы», — считает Пушилин.

Он также сообщил, что ДНР заимствовала у СССР практику контроля за ценами и качеством товаров. «Участником проекта «Народный контроль» может сталь абсолютно любой гражданин Республики, который считает, что в магазинах, столовых, на заправках есть проблемы с ценой или качеством товаров и услуг. Но можно же просто жаловаться, а можно разбираться в проблеме. Народный контроль — это не наше ноу-хау, идея была взята из практики СССР. Я помню, что тогда старшее поколение боялось не столько сотрудников ОБХСС, сколько народных контролеров», — рассказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 гг. в ДНР по обвинению в коррупции задерживались: министр топливно-энергетического комплекса Алексей Грановский, министр образования Игорь Костенок, министр налогов и сборов Александр Тимофеев, мэр Донецка Игорь Мартынов и другие высокопоставленные чиновники.