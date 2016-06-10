Ижевск, 10 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Удмуртии на станции Сарапул Горьковской железной дороги смертельно травмирована электровозом 8-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

По предварительным данным, девочка, гуляя с подругами, выбежала на железнодорожные пути, после чего пошла вдоль полотна. Двигаясь во встречном направлении, дети не заметили электровоз, идущий в попутном направлении. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В результате одна из девочек, оказавшаяся в габарите электровоза, была смертельно травмирована.

В настоящее врем проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«В контролирующие органы направлена информация об усилении профилактической и превентивной работы среди детей и их родителей о правилах нахождения на объектах железной дороги. Кроме того, готовится информация на Горьковскую железную дорогу о необходимости возведения ограждения на указанном участке дороги и оборудования мест перехода путей настилами и светофорами», — подчеркнули в пресс-службе.