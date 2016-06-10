Штутгарт, Германия, 10 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Германский автомобильный концерн Porsche запустил в серийное производство новый купе 718 Cayman, сообщает 1auto-news.ru

autorepublic.my Porsche 718 cayman

Производство автомобиля налажено на заводе компании Porsche в Штутгарте. Дилеры начнут получать первые автомобили уже в сентябре 2016 года. В России уже сейчас можно заказать новинку. По сообщениям некоторых СМИ, Porsche 718 Cayman обойдется российскому покупателю минимум в 3,62 млн рублей.

Впервые автомобиль был показан на автомобильном салоне в Пекине. Модель базовой версии оснащена 2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого достигает 300 л.с. На S-версии устанавливается 2,5-литровый двигатель мощностью в 350 л.с.

Porsche 718 Cayman с PDK и опциональным пакетом Sport Chrono до скорости 100 км/ч с места разгоняется за 4,7 секунды, а 718 Cayman S — за 4,2 секунды.