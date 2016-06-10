Рыбинск, Ярославская область, 10 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. 10 июня в Рыбинске состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада № 10. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Строительство нового корпуса началось полтора года назад в рамках федеральной программы. Стоимость работ составила 78,4 млн рублей, из которых большая часть — средства областного бюджета.

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В новом корпусе оборудованы спортивный и музыкальный залы. Детский сад №10 имеет специальный профиль — в нем есть группы для детей с проблемами зрения.

«Детский сад готовится принять воспитанников с 20 июня. В ближайшую неделю предстоит доработать организационные моменты, заказать и завезти продукты. Воспитанники, посещавшие детский сад ранее, вернутся в свои группы. В новый корпус придут дети от 1,5 лет», — пояснила заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Открытие нового корпуса детского сада позволит не только полностью «закрыть потребность в местах в дошкольном учреждении в этом районе, но и разгрузить соседние дошкольные учреждения. Теперь его могут посещать 340 воспитанников, на 120 больше, чем до строительства.