Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. На ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт Петербурге 10 июня спущен на воду дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Он построен по заказу Министерства обороны РФ и войдет в состав Северного флота России.

gov.spb.ru Ледокол «Илья Муромец»

«Новый ледокол будет использоваться для освоения полярных широт. Уверен, он будет достойно нести службу», — сказал на торжественной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщает пресс-служба Смольного.

Ледокол — многофункциональное судно водоизмещением 6 тыс. тонн. «Илья Муромец» способен преодолевать льды толщиной до полутора метров, а также заниматься буксировкой, тушить пожары, выполнять гидрографические, океанографические и гидрометеорологические исследования в Арктике. Кроме того, он может использоваться для удаления нефтепродуктов с морской поверхности, перевозить грузы. Ледокол оборудован вертолетной площадкой.

«Илья Муромец» оснащен современным навигационным комплексом, электронной картографической навигационно-информационной системой. Он стал первым судном, на котором установлены двухвинтовые механические винто-рулевые колонки мощностью 3,5 МВт каждая.

Подъем флага и передача ледокола заказчику запланированы на ноябрь 2017 года.