Москва, 10 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Производство и оборот алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра с 1 июля 2017 года в РФ будут запрещены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

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Закон предусматривает запрет с 1 января 2017 на производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. С 1 июля 2017 года запрещается розничная продажа такой продукции.

Штрафы за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При подготовке документа ко второму чтению были унифицированы требования по ограничению ПЭТ-тары вне зависимости от градусности алкогольного продукта. Как подчеркнул глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), депутаты высказывают позицию о том, что необходимо «дальше двигаться в этом направлении». По словам Аксакова, члены комитета поддержали рекомендацию об уменьшении объемов ПЭТ-тары для алкогольной продукции, подлежащей ограничениям.

Со своей стороны, замглавы Минфина Илья Трунин подтвердил, что принятый закон — только первый шаг в этом направлении. «Мы в 2017 году будем проводить мониторинг рынка, смотреть, как эта мера скажется на потреблении алкогольной продукции и также на доходах бюджетов субъектов РФ, куда поступают соответствующие акцизы», — рассказал он, отметив, что на основании данных этого мониторинга правительство предложит решение, как дальше поступать, «следует ли ограничивать и уменьшать этот предельный объем в последующем».