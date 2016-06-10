Москва, 10 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Поправки в федеральный закон «О почтовой связи», которые исключат взимание двойной платы за доставку печатных изданий до почтовых отделений и подписчиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Поправки прописывают прозрачный механизм, регламентирующий ценообразование подписки периодического печатного издания, отметила депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

«Это создаст благоприятные условия для развития печатных СМИ, издательского дела, и в целом пойдет на пользу гражданам, выписывающим газеты и журналы», — отметила она.

Проблема ценообразования на подписку существует уже на протяжении многих лет, но только сейчас, после Медиафорума ОНФ, она сдвинулась с мертвой точки, подчеркнула депутат. «Принятие поправок в закон позволит снизить финансовую нагрузку печатных СМИ, которые и без того в условиях кризиса испытывают большие трудности», — сказала депутат, отметив, что наиболее острой эта проблема является для региональных изданий.

В апреле 2016 года состоялся Медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», на котором региональные журналисты рассказали президенту РФ Владимиру Путину о том, что «Почта России» дважды взимает плату за одну и ту же услугу: помимо тарифа на доставку печатных изданий до потребителя, со СМИ берут еще и дополнительную плату за доставку изданий до почтовых отделений. После этого глава государства поручил ОНФ проработать этот вопрос.