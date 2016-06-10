Подписчики не будут платить дважды за доставку СМИ
Москва, 10 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Поправки в федеральный закон «О почтовой связи», которые исключат взимание двойной платы за доставку печатных изданий до почтовых отделений и подписчиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Поправки прописывают прозрачный механизм, регламентирующий ценообразование подписки периодического печатного издания, отметила депутат Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
«Это создаст благоприятные условия для развития печатных СМИ, издательского дела, и в целом пойдет на пользу гражданам, выписывающим газеты и журналы», — отметила она.
Проблема ценообразования на подписку существует уже на протяжении многих лет, но только сейчас, после Медиафорума ОНФ, она сдвинулась с мертвой точки, подчеркнула депутат. «Принятие поправок в закон позволит снизить финансовую нагрузку печатных СМИ, которые и без того в условиях кризиса испытывают большие трудности», — сказала депутат, отметив, что наиболее острой эта проблема является для региональных изданий.
В апреле 2016 года состоялся Медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», на котором региональные журналисты рассказали президенту РФ Владимиру Путину о том, что «Почта России» дважды взимает плату за одну и ту же услугу: помимо тарифа на доставку печатных изданий до потребителя, со СМИ берут еще и дополнительную плату за доставку изданий до почтовых отделений. После этого глава государства поручил ОНФ проработать этот вопрос.