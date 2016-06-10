Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Впервые за последние 45 лет в Санкт-Петербурге спустили на воду новый ледокол. «Илья Муромец» поступит в ВМФ России через два года, передают «Вести».

US Navy Ледокол «Илья Муромец»

Торжественный спуск на воду произошёл на АО «Адмиралтейские верфи». В 2017 году, согласно контракту, судно поступит в распоряжение ВМФ России и будет выполнять свои задачи в Арктике.

«Илья Муромец» является ледоколом нового поколения. Он может разбивать льдины до 80 см толщиной. Водоизмещение судна — шесть тысяч тонн, длина — 84 метра, ширина — 20 метров, осадка составляет семь метров.

Ледокол рассчитан на экипаж из 32 человек. Автономность его плавания составляет два месяца, а дальность плавания достигает 12 тысяч миль.

«Илья Муромец» создан для выполнения задач по ледокольному обеспечению, а также базированию и развертыванию кораблей ВМФ в Арктике. Ещё одной из задач ледокола является буксирное обеспечение судов.