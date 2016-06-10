Киев, 10 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В столицу Украины в ближайшее время прибудут депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Ана Гомес, Софи Велт, которые планируют принять участие в ЛГБТ-параде. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Ben Tavener Гей-парад

«Специально для ЛГБТ-прайда в Киев приезжают депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Ана Гомес, Софи Велт, — пишет Лещенко. — В прошлом году в ЛГБТ-прайде приняли участие два депутата — я и Светлана Залищук. По предварительному прогнозу, в этом году численность депутатов парламента возрастет в несколько раз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гей-парад в Киеве состоится 12 июня текущего года. По предварительным данным, охранять порядок на мероприятии будут несколько тысяч украинских силовиков.

В связи с этим 29 мая руководитель пресс-службы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский написал на своей странице в Facebook, что активисты не допустят проведения парада ЛГБТ-представителей.

«У организаторов шествия еще есть время отказаться от его проведения», — написал Скоропадский.

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