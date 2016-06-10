Ульяновск, 10 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. «Минтруда РФ заявил о подготовке проекта текста присяги, которую должны будут произносить все государственные и муниципальные служащие при вступлении в должность. Идея принадлежит президенту нашей страны, и я лично вижу большую пользу в этой очень патриотической инициативе», — заявил врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов. Так он прокомментировал новость о том, что в России весь корпус госслужащих пройдет через процедуру принесения присяги.

Правительство Ульяновской области Сергей Морозов на инаугурации в 2011 году

По словам Морозова, в Ульяновской области торжественная церемония принятия клятвенного обещания в верном служении во благо нашего региона, во имя процветания Российской Федерации действует с 2012 года. За этот период присягу произнесли 198 государственных гражданских служащих области и 360 муниципальных служащих Ульяновской области.

«Мое глубокое убеждение, что мы должны жить и работать так, чтобы и мы, и наши дети могли честно и достойно смотреть в глаза своим землякам. Чтобы потомки гордились нашими делами, равнялись на нас и по-хорошему завидовали тому замечательному, непростому и богатому на события времени, в котором нам повезло родиться. Поэтому так важно, чтобы произнося присягу, человек закрепил в своём сознании стремление принести пользу своей Родине, служить её развитию и процветанию», — заявил Морозов.

«И я глубоко благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он, поддерживая такие замечательные патриотические начинания, возвращает нам гордость за Россию и укрепляет чувство ответственности за происходящее на своей Родине», — добавил врио губернатора.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруда РФ по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывают процедуру принятия присяги, которая станет обязательной для всех госслужащих.

Планируется, что присягу принесут те, кто заступает на гражданскую службу, и те, кто уже находится на госслужбе. Процедура пройдет после утверждения текста присяги Госдумой.