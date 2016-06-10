Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Ижорские заводы завершили изготовление четырех реакторов для нефтепереработки и двух горячих сепараторов высокого давления для Омского нефтеперерабатывающего завода. 14 и 15 июня состоится отгрузка оборудования из производственных цехов, сообщили ИА REGNUM сегодня в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, на территории которого расположены Ижорские заводы.

omz-izhora.ru Реакторы для нефтехимической промышленности

Общий вес агрегатов составляет более 1400 тонн. Они изготовлены по заказу «Газпромнефть-Омский НПЗ» для комплекса глубокой переработки нефти, который планируется построить в 2018 году. Выполнение этого заказа на Ижорских заводах началось в марте 2015 года.

По данным пресс-службы Ижорских заводов, реакторы выполнены из хроммолибденванадиевой стали с антикоррозионной наплавкой внутренней поверхности. Сепараторы изготовлены из хроммолибденовой стали. Разработчиком базового проекта данного оборудования является ведущий мировой лицензиар Chevron Lummus Global.

После ввода оборудования в эксплуатацию на Омском НПЗ увеличится объем выпуска моторных топлив 5-го экологического класса и будет повышена глубина переработки нефти. Реакторы будут доставлены в Омск Северным морским путем.

«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним из крупнейших в мире. В 2014 году Омский НПЗ полностью перешел на производство дизельного топлива 5-го экологического класса.

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