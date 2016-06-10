Донецк, 10 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум.



dnr-news.com Денис Пушилин

Сегодня, 10 июня, в Донецке прошел митинг против введения в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

По данным силовых структур ДНР, в мероприятиях приняли участие до 60 тыс. человек. Участники акции прошли колонной по центральной ул. Артема и собрались на центральной площади им. Ленина.

«Мы представляем всю ДНР, и мы против вооруженной миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Это полное несоответствие всем достигнутым договоренностям, что недопустимо для нас. Вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе не место», — сказал полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, ввод вооруженной миссии ОБСЕ в Донецк «обозначает полный и безоговорочный срыв Минских договоренностей».

Пушилин полагает, что президенту Украины Петру Порошенко выгоден ввод международной вооруженной миссии в Донбасс, чтобы сделать наблюдателей миссии третьей стороной конфликта. Он также прогнозирует, что миротворцы могут стать «удобной мишенью» для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Порошенко заявил о невозможности проведения местных выборов в отдельных регионах Донбасса без «введения вооруженной полицейской миссии». «Могут ли быть выборы на «оккупированных» территориях Донбасса? Могут. Могут ли они быть сейчас? Могут, если эти выборы проведет сам оккупант. И ни мы, ни мир эти выборы не признаем. Могут ли быть проведены выборы, которые предусмотрены Минскими соглашениями по украинскому законодательству? Это будет механизм восстановления украинского суверенитета. Могут. Но мы все четко подчеркиваем, что логика Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть выполнен компонент безопасности, и только потом вступает в силу политический компонент», — сказал Порошенко.

Напомним, 21 мая президент Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава украинского государства обратился к Германии с просьбой ускорить рассмотрение предложения развернуть в Донбассе международную вооруженную полицейскую миссию.