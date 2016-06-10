Ташкент, 10 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Несоблюдение техники безопасности стало причиной сильного пожара на территории Яккасарайского технопарка в Ташкенте, сообщил ИА REGNUM представитель МВД республики.

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«Пожар начался около 22.15 местного времени (20.15 мск), потушить возгорание на площади более 400 квадратных метров, пожарным расчетам удалось в течение одного часа», — говорится в сообщении.

В связи с тем, что пожар произошел в нерабочее время, пострадавших и жертв удалось избежать.