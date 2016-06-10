Ереван, 10 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Перешедшая 7 июня на территорию Армении гражданка Азербайджана возвращена на родину, сообщили в рабочей группы комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Процесс передачи гражданки состоялся в 13 часов 10 июня нa армяно-азербайджанской границе. Передача состоялась при посредничестве МККК.

9 июня азербайджанские СМИ со ссылкой на государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сообщили, что перешедшая на сторону Армении женщина находится на учете в психиатрической больнице.

Также выяснилось, что это жительница села Арабачи Кедабекского района Гатиба Ибрагим гызы Алекперова (1977 г.р.).

Между тем, в Армении женщина представилась как Валиева Зогра Вардзар-кызы 1977 года рождения, жительница села Яныхлы Товузского района.