Москва, 10 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Российское руководство рассматривает возможность участия в трёхсторонней встрече, в которой также будут вести переговоры Армения и Азербайджан. Встреча лидеров трёх стран может произойти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что работа в направлении проведения таких переговоров ведётся. «Мы не исключаем, что такие встречи состоятся. В случае, если это будет окончательно подтверждено, мы дадим информацию», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Вене президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились с госсекретарём США Джоном Керри, главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарём по европейским вопросам Франции Арлемом Дезиром, после чего посредники заявили, что Алиев и Саргсян договорились о следующей встрече, «которая состоится в июне в месте, выбранном по согласию сторон, с целью возобновить переговоры вокруг всеобъемлющего урегулирования конфликта».

Напомни, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 2 апреля 2016 года. Вооружённые силы Азербайджана атаковали территорию Нагорного Карабаха, применив артиллерию, а затем авиаудары. 5 апреля было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня между Баку и Степанакертом.