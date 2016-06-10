Москва, 10 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. 12 июня ассоциируется у значительной части населения (44%) с празднованием Дня России. Исторический контекст праздника помнит меньшее число опрошенных. Так, около трети жителей России (29%) полагают что 12 июня отмечается День независимости. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

denrossii.ru Празднование Дня России

За прошедший год с 1% до 8% выросла доля тех респондентов, кто вспомнил, что эта дата является также годовщиной выборов первого президента России.

5% опрошенных не считают этот день праздником. А 12% вообще не знают, какой праздник отмечается 12 июня.

Напомним, 12 июня — это годовщина принятия декларации о государственном суверенитете (независимости) жителей России.

46% граждан РФ уверены, что эта независимость пошла во благо стране. 21% считают, что во вред, а 22% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проведен 27−30 мая 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность данных не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.