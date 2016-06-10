Ярославль, 10 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал проект «Кинолето». До конца августа на звоннице Спасо-Преображенского монастыря в музее-заповеднике будут демонстрироваться фильмы, снятые в Ярославской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте культуры.

звонница Ярославского Спасо-Преображенского монастыря

Проект реализуется Ярославским музеем-заповедником совместно с Государственным архивом Ярославской области и Российским государственным архивом кинофотодокументов. Поддержку ему оказывают Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации, кинокомпания «ЯрСинема», киноклуб «Нефть», проект «ДОКер».

Ярославцы смогут познакомиться с историей появления и развития кинематографа в регионе и с редкими кадрами ярославской кинохроники. В рамках проекта запланированы творческие тематические встречи с экспертами по истории кино, киноведами, историками, научными сотрудниками музея, показ киноматериала и презентация копий тематических фотографий и документов. По вечерам на звоннице будут организовываться показы художественных и документальных картин современных авторов. В определенные дни фильмы будут демонстрироваться под музыкальное сопровождение в живом исполнении. В плохую погоду показы планируется переносить в зал «Классика» музея-заповедника.

Ближайший показ состоится 11 июня. Вниманию зрителя будет представлен художественный фильм Ивана Вырыпаева «Спасение» 2015 года выпуска.