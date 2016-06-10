Тамбов, 10 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Тамбове в результате взрыва на территории нефтебазы компании «Роснефть» пострадали два человека. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в администрации региона.

adjacentgovernment.co.uk Госпитализация

«Два человека госпитализированы с ожогами в результате инцидента на нефтебазе в Тамбове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цистерна, которая взорвалась утром 10 июня, находилась на профилактическом обслуживании. По предварительным данным, в момент ЧП нефтепродуктов в резервуаре не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня на нефтебазе ООО «Тамбов-Терминал» на улице Астраханская в Тамбове произошел хлопок паров бензина в пустом резервуаре.

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