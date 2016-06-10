Москва, 10 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Автомобильный концерн Hyundai готовит премьеру нового седана Elantra в России и объявил российские цены на него, сообщает портал «Авто.Вести.Ру».

a2goos.com Hyundai Elantra

Выяснилось, что базовая цена нового седана заметно снизилась засчет снижения количества опций.

Ранее за самую доступную версию Elantra с 1,6-литровым 132-сильным мотором и 6-ступенчатой механической КПП в базовой омплектации покупатель должен был заплатить 944,9 тыс. рублей. Теперь седан можно получить за 899,9 тыс. рублей. Новая Elantra оснащена 128-сильным мотором того же объема, а самая доступная версия получила название Start. Она снабжена двумя подушками безопасности, кондиционером, электрозеркалами и электростеклоподъемниками, но не имеет аудиосистемы и подогрева сидений.

Версия с автоматоматической коробкой передач, CD-магнитолой и обогревом передних сидений обойдется покупателям в 1,019 млн руб.

Hyundai Elantra с 2-литровым мотором доступна только в комплектации Comfort, в которой есть боковые подушки безопасности, кожаная отделка кресел, климат-контроль, мультимедийная система, камера заднего вида, парктроники, обогрев задних сидений, датчики света и дождя, обогрев руля, легкосплавные диски. Такая версия Hyundai Elantra стоит от 1,155 млн руб.