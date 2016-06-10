Минск, 10 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Вопреки заявлению литовских властей на БелАЭС в ходе строительных работ не происходило очередного инцидента. К такому выводу пришел Госатомнадзор Белоруссии в результате комплексной проверки на площадке Белорусской атомной станции. Об этом сегодня, 10 июня, сообщается в официальном заявлении, замещенном на сайте ведомства.

Paul J Everett Атомная электростанция

Как говорится в сообщении Госатомнадзора, по результатам надзорных мероприятий и комплексной проверки информация об инциденте на станции не подтвердилась. Таким образом, информация об инциденте, произошедшем на БелАЭС во время строительства, ранее озвученная пресс-секретарем Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) Витаутасом Макаускасом и министром окружающей среды Литвы Кястутисом Трячекасом оказалась безосновательной.

Также в сообщении белорусского надзорного ведомства говорится, что на строительстве станции функционирует по линии Госатомнадзора специальный отдел, в состав которого входят семь экспертов. Помимо этого, дважды в год организуются комплексные проверки. В этих проверках принимают участие сразу несколько надзорных органов, а в качестве консультантов приглашают иностранных специалистов.

«Непосредственно от РУП «Белорусская АЭС» информация об инцидентах в ходе строительства, влияющих на безопасность, также не поступала», — сказано в заявлении Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии, при этом указывается, что, согласно белорусскому законодательству, лицензиат должен оповещать регулирующий орган о любых инцидентах, влияющих на безопасность станции.

Напомним, что в среду, 8 июня, Белоруссия получила от Литвы ноту протеста по поводу возможного инцидента на строящейся Бел АЭС, что сооружают в 18 километрах от города Островец, недалеко от Вильнюса.

Как сообщалось, в минувшую среду Литва вручила Белоруссии ноту по поводу возможного инцидента на строящейся недалеко от Вильнюса Островецкой АЭС. Как заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью агентству BNS, литовские власти потребовали предоставить данные о возможно имевшем место инциденте на станции. Министр подчеркнул, что в этом двустороннем процессе между странами не хватает прозрачности.

«Это уже второй раз — мы не знаем, может, его (инцидента) не было, но мы хотим информации», — объяснил глава МИД.

В свою очередь, руководство БелАЭС полностью отрицает инциденты при производстве строительных работ. Сооружение станции — в штатном режиме, ведется контроль за качеством строительства, заявляют на станции. Этой же позиции придерживается и белорусское Минэнерго, которое 8 июня заявило, что на станции не происходило новых инцидентов.

В связи с тем, что литовская сторона, которая сначала выступала против строительства станции, а теперь систематически заявляет о недостатке информации по БелАЭС, 21−22 июня в Вильнюсе пройдет экспертная консультация. В ходе мероприятия Литва получит все квалифицированные и деполитизированные данные о строительстве Белорусской атомной станции, о чем 9 июня сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Это не тупость и простота литовских политиков и ДГБ. Это сознательное нагнетание литовскими политиками истерии на пустом месте», — так в интервью ИА REGNUM прокомментировала заявления литовского МИД доктор экономики Анна Мейзер. По ее словам,"абсолютно понятно, что аварий и происшествий не было. Но и литовская цель не в том, что бы атомная станция строилась под соответствующим контролем, а в том, чтобы остановить эту стройку. Следовательно, по мнению эксперта, такие безосновательные заявления со стороны Литвы будут еще не раз. Литве всеми силами надо создать негативный имидж БелАЭС, а для этого все средства хороши. Вплоть до откровенной лжи. Конечно белорусы опровергнут, но «осадочек останется».

Читать подробнее: МИД Белоруссии: Литве недостаёт конструктивного обсуждения вопросов БелАЭС

Литва, в ряду таких государств как Латвия и Эстония, с самого начала строительства Белорусской АЭС яро выражала свое недовольство новой атомной станцией. Министр энергетики этих стран выступают с заявлениями о том, что сооружающаяся станция не соответствует международным требованиям защиты окружающей среды и ядерной безопасности. Однако в ответ на эти заявления Международное агентство по атомной энергии высказало мнение о безосновательности подобных заявлений. Так, в ответ на критику стран Прибалтики глава МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что БелАЭС — проект высокого уровня безопасности.