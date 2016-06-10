Калининград, 10 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 10 июня, к пожизненному лишению свободы был приговорён 44-летний Юрий Савин, признанный виновным в убийстве двух мужчин.

Richard Bistrong Тюремная камера

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, оба тяжких преступления были совершены «из-за расхождения взглядов на раздел СССР».

Первое убийство было совершено в декабре 2014 года в Калининграде на улице Ботанической. Савин поссорился с ранее незнакомым ему гражданином «на почве исторических разногласий», а затем деревянными предметами с особой жестокостью убил своего «оппонента».

В январе 2015 года Савин в квартире на улице Пролетарской со своим знакомым обсуждал всё ту же тему, продолжили в прокуратуре. В какой-то момент мнения споривших о произошедших исторических событиях не совпали. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, в ходе которой Савин практически аналогичным способом убил своего знакомого.

После задержания полиция выяснила, что Савин уже ранее был судим за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2011 году.

Вердиктом присяжных заседателей Савин единодушно признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и не заслуживающим снисхождения.