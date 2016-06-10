Москва, 10 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Доля жителей России, которые считают, что влияние нашей страны велико, сегодня составляет 75%: она немного снизилась после пиковых значений 2014 г. — 82% (полученных после присоединения Крыма), однако по-прежнему существенно превышает показатель 2008 г. (58%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Кремлевская набережная с Большого Каменного моста

Респонденты отмечают приоритет глобальных целей для России: вернуть себе статус супердержавы (38%), стать одной из 10−15 наиболее преуспевающих стран (40%). Роль лидера на постсоветском пространстве удовлетворяет немногих (9%), и лишь 7% считают ненужным осуществление любой из этих целей (во всех основных социально-демографических группах эта доля колеблется в пределах 5—9%).

Каждый четвертый (26% — исторический максимум) считает, что наша страна уже сегодня принадлежит к числу великих держав. О достижение данного статуса в ближайшем будущем говорят 49%, сомневаются в том, что это возможно, втрое меньше — 18% (заметно выше средневыборочного значения этот показатель среди сторонников непарламентских партий — 37%).

Опрос ВЦИОМ проведен 4−5 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.