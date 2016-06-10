Рига, 10 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, подавший в отставку министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что приведший к его увольнению скандал произошел из-за того, что он «иногда доверчив и наивен», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Илья Репин. Хирург в операционном зале. 1888

Министр, ранее отрицавший, что сделал операцию в Рижской Восточной клинической больнице в обход очереди, и называвший упреки в его адрес клеветой, вынужден был признаться, что 25 мая 2016 года все же получил «некие мелкие манипуляции» от врачей. Когда врачи сделали свое дело, Белевич якобы спросил, где можно заплатить за услугу, однако, по его утверждениям, ему сказали, что этого не нужно делать.

«И вот так я из министра, который пытался искоренить дачу «левых» услуг, сам стал таким. Я иногда доверчив и наивен, что приводит к наступанию на грабли», — пояснил политик.

Политик также сообщил, что не намерен складывать мандат депутата Сейма и продолжит свою деятельность в парламенте.

Ранее премьер Марис Кучинскис получил прошение Белевича об отставке и принял его. На вопрос журналистов, уйдет ли Белевич также из Сейма, Кучинскис ответил, что этот вопрос надо задавать самому Белевичу. «Но, на мой взгляд, его политическая карьера на этом закончилась», — сказал премьер.

Напомним, изначально Белевич утверждал, что за последние 25 лет пользовался оплаченными государством услугами здравоохранения всего один раз — в 2004 году, назвав появившуюся о его недобросовестности информацию попыткой его оболгать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич подал премьеру Марису Кучинскису прошение об отставке — глава правительства отставку принял. Обязанности министра здравоохранения временно доверены министру сообщения Улдису Аугулису.