Берлин, 10 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Федерация легкой атлетики ФРГ обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой не допустить российских спортсменов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за скандала с допингом, сообщает Associated Press.

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Федерация направила открытое письмо в МОК и лично его президенту Томасу Баху от лица германских легкоатлетов. В нем федерация призывает Баха отнестись «серьезно к озабоченности атлетов», а также принять все необходимые меры, для того чтобы «гарантировать честные и равные возможности на играх в Рио».

Напомним, в ноябре 2015 года после начала допингового скандала с участием российских спортсменов Совет Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций отстранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики от соревнований. Федерация соберется 17 июня в Вене, где будет решаться вопрос о допуске российских легкоатлетов на игры в Рио.