Москва, 10 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали двух дебоширов в православном храме в центре столицы, передает 10 июня Рен-ТВ.

День св.Исидора в храме святого (1787-1788) (Мадрид, Прадо)

Утром 9 июня внутрь храма вошли два пьяных мужчины, один из них был вооружен ножом. Нетрезвые посетители принялись оскорблять находящихся в храме прихожан, используя нецензурную лексику. Сотрудники охраны были вынуждены вызвать стражей порядка.

На место прибыли патрульные и задержали дебоширов. По факту происшествия составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с пьяным дебоширом произошел в июне в московском аэропорту «Внуково». 44-летний житель Архангельска во время прохождении контроля на посадку разбил стекло и выбежал на взлетно-посадочную полосу. Там его задержали сотрудники полиции и службы безопасности. Мотивы своих действий мужчина объяснить не мог.