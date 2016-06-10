Екатеринбург, 10 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы бывшего преподавателя еврейской гимназии «Ор-Авнер» Семена Тыкмана и его защиты на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Таким образом, решение предыдущей инстанции о признании осуждённого виновным в разжигании вражды и ненависти остаётся в силе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Семен Тыкман попал в поле зрение правоохранительных органов после того как родители учащихся гимназии пожаловались на преподавателя. В своём заявлении они указали, что учитель в присутствии школьников позволял себе высказывания возбуждающие вражду и ненависть по религиозному признаку.

В итоге судом ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, но от него осужденный освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Отметим, что сегодня, 10 июня, в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга стартовал судебный процесс в отношении имама мечети «Рахмат» Амира Музафарова и его помощника Магомеда Сидова. По версии следствия, подсудимые исповедуют экстремистскую и террористическую интерпретацию Ислама, пропагандирующего нетерпимость к другим религиям.

Более того, они активно пропагандировали идею исламизма среди своих знакомых и прихожан мечети. Согласно представленным материалам расследования подсудимые приобретали и распространяли включенную в федеральный список экстремистских материалов литературу: печатные издания, книги, листовки, брошюры. В результате следственных мероприятий было установлено, что радикальные экстремистские тексты распространялись, в том числе и по сети Интернет.

Напомним, что обвинение Амиру Музафарову было предъявлено 30 апреля 2015 года. Помимо распространения запрещённой экстремистской литературы ему инкриминируется организация деятельности экстремистского сообщества.