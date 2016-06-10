Москва, 10 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Позитивные сдвиги в экономике России приближают ее вхождение в фазу восстановления — квартальный рост ВВП ожидается не позднее второго полугодия 2016 года, сообщается на сайте Банка России.

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В дальнейшем прогнозируется увеличение ВВП на 1,3% в 2017 году и сохранение невысоких годовых темпов роста выпуска товаров и услуг в последующие годы.

«Этот прогноз сделан на основе достаточно консервативной оценки среднегодовой цены на нефть — около 40 долларов США за баррель в трехлетней перспективе», — говорится в сообщении регулятора.