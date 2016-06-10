Великий Новгород, 10 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 10 июня, вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении преподавателя кафедры физического воспитания Новгородского государственного университета Галины Колобовой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, она признана виновной в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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Суд установил, что в июле 2015 года Колобова поставила отметки о сданных зачётах двум студентам первого курса за взятки в размере 1000 рублей с каждого.

«Вину в совершенных преступлениях подсудимая не признала», — отметили в прокуратуре.

Приговором суда Колобовой назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей, с лишением права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях сроком на 1,5 года.