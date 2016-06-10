Москва, 10 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Банк России снизил прогноз по инфляции на конец 2016 года до 5−6%, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В дальнейшем темпы роста потребительских цен продолжат снижаться, в первую очередь, под влиянием ограничений со стороны спроса. Банк России снизил прогноз по инфляции на конец 2016 года до 5−6%», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 6−7%.

С учетом принятого решения и сохранения текущей направленности денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозам ЦБ, составит менее 5% в мае 2017 года и достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.