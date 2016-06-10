Москва, 10 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Развертывание самого большого государственного флага России на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе в рамках ежегодной патриотической акции, посвященной Дню России, развернули самый большой флаг России и Знамя Победы. В мероприятии приняли участие заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров и член комиссии ОП РФ по культуре Николай Дроздов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под музыку показательного оркестра МЧС России флаг России (1,2 тысячи кв. м) и Знамя Победы (2,1 тысячи кв. м) развернули 500 курсантов образовательных организаций высшего образования министерства, установив национальный рекорд.

Также дан старт всероссийской культурно-экологической акции «Березовая роща Великой Победы» и состоялась закладка «Капсулы времени» с видеопосланиями участников и партнеров программы «Знамя Победы 2015−2020» на хранение до вскрытия в 2020 году к 75-летию Великой Победы.

Напомним, 12 июня отмечается День России.