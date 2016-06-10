Москва, 10 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Банк России снизил ключевую ставку до 10,5% годовых, сославшись на то, что на российском рынке созданы все необходимые условия для снижения ключевой ставки. Такое решение принято сегодня, 10 июня, на заседании Совета директоров ЦБ РФ, сообщается на сайте регулятора.

kredit-otziv.ru Центральный Банк РФ

Отметим, ставка снижена на 0,5% впервые после десятимесячной паузы.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. Это решение регулятор принял для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса национальной валюты.

30 января 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%., затем с 13 марта она снизилась с 15% до 14%. 30 апреля произошло понижение до 12,5%, а 15 июня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 11,5%. 31 июля ставка понизилась еще на 0,5% и составила (11%).

Как сообщало ИА REGNUM, на заседаниях в сентябре, октябре 2015 года и в марте, апреле 2016 года ставка также была оставлена на уровне 11%. Таким образом, ставка оставалась неизменной более 10 месяцев.

Добавим, ранее ЦБ прогнозировал снижение ставки до 10−12% до конца 2015 года.