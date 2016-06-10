Черкесск, 10 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В 2016 году в Карачаево-Черкесии улучшили свои жилищные условия 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди получивших субсидии на эти цели также один житель блокадного Ленинграда и члены семей погибших (умерших) участников войны, ставшие на учет до 9 мая 2016 года.

Игорь Свирин ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Как сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главы и правительства региона, размер субсидии на приобретение жилья составил 1 084 320 рублей. Сумма субсидии устанавливалась исходя из стоимости одного квадратного метра жилья в республике, установленной Министерством экономики Российской Федерации.

Стоит отметить, что с момента выхода указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» в республике свои жилищные условия улучшили 1202 человека. В настоящее время в Карачаево-Черкесии проживают 4789 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, из которых 235 человек — участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 3555 — труженики тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году по распоряжению руководителя республики Рашида Темрезова в приоритетном порядке должны были быть выданы субсидии на приобретение жилья шести ветеранам — непосредственным участникам боевых действий. В 2015 году в Карачаево-Черкесии улучшили свои жилищные условия три ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, власти республики предоставили денежные средства для приобретения жилья 23 вдовам ветеранов войны. Общая сумма субсидий, выплаченных ветеранам, составила 23,4 млн рублей. В 2014 году 18 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны были обеспечены жильем.

А за 2010 год жилье было предоставлено сразу 650 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Карачаево-Черкесии, на что было потрачено более 436 млн рублей. На тот момент времени в республиканском реестре состояли на учете как нуждающиеся в жилье еще 180 ветеранов и постановка на учет ветеранов войны органами местного самоуправления продолжалась.