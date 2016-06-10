Москва, 10 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Показатель средней заработной платы по вакансиям, предлагаемых службой занятости, вырос на 32%. Применение системы ключевых показателей эффективности позволило за год увеличить показатель средней зарплаты до 19 тыс. 875 рублей. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, сообщили в ведомстве.

Бен Шан. Безработные. 1938

На сегодняшний день на портале «Работа в России» размещено свыше 1,4 млн вакансий, в том числе более 200 тысяч предложений с возможностью предоставления жилья.

Среди наиболее востребованных профессий медицинские и строительные специальности. Российским медучреждениям требуются более 57 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров. Имеется более 55 тыс. предложений о работе для каменщиков, бетонщиков, штукатуров и плотников. Также высоким спросом на рынке труда пользуются швеи (19,8 тыс.) и повара (15,2 тыс.).

Кроме того, размещено более 68 тысяч вакансий для инвалидов. Для тех, у кого в силу обстоятельств нет возможности работать полный рабочий день, имеется 507 тысяч вакансий с гибким, сменным графиком работы или на неполный рабочий день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в последнее время отмечается снижение числа безработных. Так, за неделю (25 мая по 1 июня) численность официально зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 0,7% и составила 1 млн 012 тыс. 471 человек.

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