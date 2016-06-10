Берлин, 10 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 10 июня, что санкции, введенные против России из-за кризиса на Украине, не самоцель, а ключом к их снятию является выполнение минских соглашений, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карусель (фрагмент)

Меркель также отметила, что в долгосрочной перспективе Европейский союз должен стремиться к созданию общей экономической зоны с Россией, которая может простираться от российского тихоокеанского порта во Владивостоке до Лиссабона на западе ЕС.

«Мы должны постепенно двигаться к этой цели», — отметила она.

Напомним, Вторые минские соглашения (Минска-2) — комплекс мер по деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины, согласованный на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины, России. Соглашения включают в себя ряд пунктов, таких как необходимость отведения тяжелых вооружений от линии соприкосновения, мониторинг и верификация режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ, помилование и амнистия участников боевых действий, а также проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции.

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Российская сторона неоднократно отмечала, что связывать снятие санкций с РФ с выполнением Минска-2 бессмысленно, поскольку не от России зависит выполнение комплекса мер, а от Киева.