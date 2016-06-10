Тула, 10 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. 18 сентября 2016 года в Тульской области пройдет масштабная избирательная кампания: жители региона будут выбирать не только депутатов в Государственную думу седьмого созыва, но и — впервые с 2001 года — губернатора. ИА REGNUM предлагает обзор политической обстановки в регионе за три месяца до проведения выборов.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Новый незнакомый губернатор

Губернаторская избирательная кампания по своей значимости в Тульской области может оказаться даже интереснее выборов в Госдуму. Прежде всего потому, что прямые выборы губернатора здесь проводятся впервые за последние 15 лет. В последний раз выборы главы региона в Тульской области проводились в 2001 году — тогда на второй срок был избран Василий Стародубцев. С 2004 года в России избрание глав субъектов РФ было заменено назначение законодательными органами по представлению президента, и по истечении второго губернаторского срока Василия Стародубцева сменил Вячеслав Дудка, который продержался на посту чуть больше одного срока: в 2010 году он был переназначен, но уже в 2011 году сложил полномочия. Тогда же регион возглавил известный бизнесмен, депутат Госдумы Владимир Груздев.

За четыре с небольшим года, которые Владимир Груздев провел во главе Тульской области, регион действительно преобразился. Изменения к лучшему отмечали как высокопоставленные чиновники, посещавшие регион, так и простые жители. И слухи об уходе Груздева с поста «на повышение», периодически появлявшиеся в СМИ, в большей степени беспокоили жителей, нежели радовали. Вместе с тем, как отмечали в последние месяцы эксперты, несмотря на действительно большую популярность в регионе, Груздев для местных элит остался чужим. Возможно, эта было одной из причин ухода Груздева с поста.

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Выбор врио губернатора оказался весьма неожиданным — на этот пост президент Владимир Путин назначил Героя России Алексея Дюмина. Интересно, что буквально за неделю до нового назначения Дюмин вступил в должность заместителя министра обороны России. Впрочем, каким бы неожиданным ни было назначение Дюмина в Тульскую область, уже тогда эксперты не сомневались: проблем на выборах у Героя России и личного охранника президента возникнуть не должно.

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За четыре с половиной месяца, прошедшие с момента его назначения в регион, исполняющий обязанности губернатора продемонстрировал готовность решать экономические и социальные вопросы — в области началась работа над проектом программы социально-экономического развития региона, причем к работе привлекаются не только эксперты, но и простые жители, которые могут поделиться своими идеями на специально созданном сайте. Еще одно значимое решение, которое было принято с подачи нового главы региона, — восстановление в Тульской области Суворовского училища, расформированного еще в 1960 году. О возможности его восстановления Алексей Дюмин заявил всего через три недели после назначения врио губернатора, а в мае уже стартовало строительство здания нового учебного заведения. С первых дней работы новый глава региона, как и ожидалось, оказывает особое внимание предприятиям оборонно-промышленного комплекса региона.

Не обошлось и без скандалов: через полтора месяца после назначения Дюмина в селе Плеханово в Туле произошли массовые беспорядки — представители местной цыганской общины протестовали против отключения их домов от незаконных врезок к коммуникациям. Выяснилось, что вопрос незаконных цыганских построек, на которые власти много лет закрывали глаза, все же необходимо решить. Правда, способ решения проблемы понравился далеко не всем. По решению судов в поселке предстоит снести 120 домов (на данный момент снесен 21 дом). В течение двух месяцев велись переговоры и увещевания в расчете на то, что жители поселка самостоятельно займутся сносом построек. В итоге демонтажом пришлось заняться приставам и коммунальщикам — под охраной полиции.

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Впрочем, как полагают эксперты, скандал с самостроями Дюмину, скорее, на руку — если он воспользуется шансом решить этот вопрос до выборов, симпатий избирателей ему это явно прибавит.

Говорить о том, кто сможет составить Алексею Дюмину конкуренцию на выборах губернатора, пока сложно. О готовности участвовать в выборах заявил руководитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Сергей Гребенщиков — однако определиться с участием в выборах «СР» обещает лишь к 27 июня. Еще один возможный кандидат — руководитель фракции ЛДПР Тульской областной думы Александр Балберов.

Еще раньше о планах выдвинуть кандидата на пост губернатора Тульской области заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, однако конкретная фамилия также пока не названа. Впрочем, кандидатов можно ожидать не только от партий — в конце марта в регионе был принят закон, позволяющий участвовать в выборах губернатора и самовыдвиженцам. Именно по этой схеме планирует баллотироваться и Алексей Дюмин — правда, при поддержке «Единой России».

Ожидается, что губернаторские выборы будут назначены облдумой до 19 июня. С 4 июля по 3 августа — срок для выдвижения кандидатов, а до 8 августа — предоставление необходимых документов. До 18 августа будут известны все зарегистрированные кандидаты.

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Помимо губернатора, жители Тульской области — как и по всей России — 18 сентября будут выбирать депутатов Государственной думы седьмого созыва. Список кандидатов будет известен ближе к июлю, после того, как пройдут партийные конференции. Однако уже сейчас ясно: состав депутатов от Тульской области, скорее всего, существенно изменится.

В Государственной думе шестого созыва Тульскую область представляют шесть депутатов: Владимир Афонский, Борис Зубицкий, Дмитрий Савельев, Надежда Шайденко («Единая Россия»), Игорь Зотов (Российская партия пенсионеров за справедливость» и Олег Лебедев (КПРФ).

Однако, если верить намерениям «Единой России» учитывать при выдвижении кандидатов в новый созыв парламента результаты праймериз, шансы попасть в Госдуму нового состава из трех действующих тульских депутатов-единороссов есть лишь у Владимира Афонского. При этом Афонский победил только в одномандатном округе, а вот при голосовании по списку занял только четвертое место. Дмитрий Савельев не вошел в число кандидатов, получивших наибольшую поддержку избирателей. Борис Зубицкий (известный бизнесмен и один из самых обеспеченных депутатов) и Надежда Шайденко в праймериз вовсе не участвовали.

Зато существенные шансы баллотироваться и, возможно, получить мандат имеют депутат Тульской гордумы Виктор Дзюба (он победил по одномандатному округу), а также занявшие первые три строчки списка генеральный конструктор ОАО «НПО «Сплав» Николай Макаровец, директор Музея-усадьбы Льва Толстого Екатерина Толстая и секретарь реготделения «Единой России» Николай Воробьев.Также в список вошли Николай Петрунин, Наталия Пилюс и сенатор Юлия Вепринцева.

Впрочем, не исключено, что кто-либо из лидеров праймериз решит не участвовать в предвыборной борьбе. Так, 8 июня сайт реготделения «Единой России» опубликовал интервью победительницы голосования Екатерины Толстой, в котором она заявила о том, что ее главная задача — это сохранение музея-усадьбы «Ясная Поляна», и эту работу ей будет сложно совмещать с работой в Госдуме.

Более точно определились с кандидатами коммунисты. Так, по одномандатному округу №183 (Тульский) коммунисты планируют выдвинуть Татьяну Косыреву — прессовщика-вулканизатора на заводе РТИ. В таком случае она будет конкурировать за мандат с депутатом гордумы Виктором Дзюбой. По одномандатному округу №184 (Новомосковский) будет баллотироваться первый секретарь комитета ТОО ПП КПРФ Олег Лебедев. В партсписок, как ожидается, будут включены Лидия Стародубцева (сестра экс-губернатора Тульской области Василия Стародубцева) и Артем Бещенко (депутат облдумы).

О том, кто будет представлять «Справедливую Россию» на выборах в Госдуму, еще в марте сообщил лидер партии Сергей Миронов: тогда он заявил, что по одномандатным округам пойдут Сергей Гребенщиков и Анатолий Кузнецов, депутат Госдумы Алла Кузьмина возглавит региональную группу.

«Было бы проще, когда в области не менялся глава региона»

Предвыборную ситуацию в регионе для ИА REGNUM прокомментировал тульский политолог, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин.

«Впервые в Тульской области за многие годы пройдут выборы главы региона. Они пройдут в один день с голосованием по выборам депутатов ГД. Дело в том, что было бы проще, когда в области не менялся бы глава региона. Однако в начале 2016 года у нас появился врио губернатора. Пикантность придает тот факт, что Дюмин — человек, малоизвестный широкой публике. О нем становится только сейчас известно, но и те сведения, которые есть, крайне скудны. Мы знаем, что три-четыре месяца после своего назначения врио губернатора активно ездил по региону и проводил различные совещания в промышленных районах, встречался с руководством крупного бизнеса. Активно проводилась и разработка программы (Программа социально-экономического развития Тульской области — прим.ИА REGNUM), которую теперь начали продвигать. Даже создан специальный сайт, на котором в рамках краудсорсинга собираются и обрабатываются различные идеи жителей области», — отмечает эксперт.

«За Дюминым небольшой опыт работы в Минобороны России. Однако он Герой России, генерал-лейтенант, ставленник президента Путина. Это уже должно нам говорить, что с избранием его на должность губернатора Тульской области у него не возникнет больших осложнений. Вряд ли мы можем ожидать крупных предвыборных баталий. Могут политтехнологии специально создать некоего «кандидата», который как бы оттянет несколько процентов голосов. Но и только. Очевидно, что назначение Дюмина на пост губернатора не должно быть провальным», — уверен Андрей Махрин.

«Что же касается ситуации в Плеханово, то это гордиев узел, и его надо было рубить. Так вот получилось, что человек военный, Герой России пришел и начал борьбу с самопостройками цыган. Тут ведь подключили даже федеральные СМИ и показали врио губернатора именно с той позиции, что он начал борьбу. Причем в духе военного человека. Да и про этот поселок уже все знали, просто чиновники не имели большого прикрытия сверху. Сейчас ситуация изменилась: Дюмин — ставленник президента, активно пользуется поддержкой его администрации, имеет связи в Минобороны России. Именно наложение всех факторов будет способствовать тому, что до проведения выборов данный вопрос будет решен окончательно», — считает политолог.

Что касается выборов в Государственную думу, то здесь, по мнению политолога, политические партии и политики, желающие пройти в парламент, могут разыграть «некую своеобразную линию».

«Однако традиционно уже в регионе сложился электорат. По данным прошлых выборов, он достаточно стабилен. То есть население голосует консервативно. Все находящиеся в парламенте партии здесь представлены, всегда за них туляки отдают свои голоса. Очевидно, что появление новых партий может не сильно поколебать избирательный настрой населения. Могут, конечно, другие партии попытаться раскрутиться здесь на выборах, но, во-первых, электорат основных сил уже сложился и его крайне сложно перетянуть на что-то другое, во-вторых, за последние полгода деятельность Дюмина смогла зацементировать пошатнувшиеся настроения тех жителей, которые были скептические настроены против партии власти. Именно эта партия и наберет большинство голосов в области», — подытожил Андрей Махрин.

Добавим, что в последний раз губернатора в Тульской области прямым голосованием выбирали 15 лет назад — в 2001 году. Тогда на выборах, проходивших в два этапа, победил коммунист Василий Стародубцев (в первом туре он набрал 49,09% голосов, во втором — 71,44%). Явка тогда в первом туре составила 50,14%, а во втором значительно ниже — 39,13%. С 2005 года губернаторы для региона назначались президентом.

На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2011 года в Тульской области явка составила 72,8%. За «Единую Россию» проголосовали 61,3% избирателей, за КПРФ — 15,1%, «Справедливую Россию» — 8,5%, ЛДПР — 9,2%. В Государственной думе шестого созыва Тульскую область представляют шесть депутатов — Владимир Афонский («Единая Россия»), Игорь Зотов («Справедливая Россия»), Борис Зубицкий («Единая Россия»), Олег Лебедев (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Надежда Шайденко («Единая Россия»).