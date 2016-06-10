Москва, 10 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Законопроект об отказе от социальной нормы на электроэнергию, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Отсутствие технической возможности, низкий экономический эффект, большие затраты на введение социальной нормы, негативные социальные последствия ставят под сомнение само существование института социальной нормы в электроэнергетике, отмечают авторы.

Maria Babbage Счетчик

Также нецелесообразность существования социальной нормы показал отчет Счетной палаты, которая проанализировала итоги работы пилотных проектов за 2013−2015 годы.

Введение социальной нормы преследовало несколько целей. Во-первых, стимулирование к экономии электроэнергии, во-вторых, достижение реальной оплаты услуг населением (сейчас граждане платят в среднем лишь 80% от стоимости ресурса), в-третьих, снижение перекрестного субсидирования.

По оценкам СП установлена низкая результативность применения регионами социальной нормы потребления электрической энергии. Так, в Красноярском крае и Орловской области в 2013—2015 гг. отмечается рост среднедушевого потребления электроэнергии. Это значит, что цель по стимулированию граждан к энергосбережению в полном объеме не достигнута, отмечают депутаты.

Что касается перекрестного субсидирования, то по данным ФАС России, общая величина перекрестного субсидирования в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросла у всех участников пилотных проектов, кроме Орловской области, что не обеспечивает в полной мере достижение цели по ее снижению.

Кроме того, указали авторы, утвержденные нормативными правовыми актами регионов, участвующих в пилотных проектах, базовые величины социальной нормы значительно различаются между собой. Так, в Забайкальском крае базовая величина социальной нормы потребления электрической энергии составляет 65 кВт. ч, а в Орловской области — 190 кВт.ч. При этом предусмотрен «единый» порядок установления величины социальной нормы потребления электроэнергии.

Кроме того, депутаты отмечают, что попытки ввести социальную норму натолкнулись либо на существенные технические проблемы, природные факторы, либо на резкое социальное недовольство.

Попытки ввести социальную норму натолкнулись на природные факторы, либо на резкое социальное недовольство, указали депутаты. Так, после выхода постановления о введении социальной нормы в Республики Коми, от нее сразу отказались — наступила полярная ночь, и цель экономии электроэнергии оказалась недостижимой. В Хабаровском крае невозможность установления социальной нормы связана с отсутствием горячего водоснабжения в весенне-летне-осенний период. В Тюменской области, куда входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-ненецкий автономный округ, не учтены региональные особенности, которые заключаются в существенных различиях в климатических условиях, но при этом — в едином тарифе на электроэнергию, отмечают депутаты. В итоге большинство регионов, проанализировав ситуацию, сочли введение социальной нормы нецелесообразным, констатировали они.