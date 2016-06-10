Москва, 10 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум.



Ирина Чалкина ИА REGNUM Лавка с амулетами

На ВДНХ откроются общественные мастерские, на которых объединятся художники, реставраторы, промышленные дизайнеры и ремесленники, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Одна из основных площадок проекта «Дом ремесел» заработает 18 июня. Горожане смогут посетить столярную мастерскую, коворкинг, студию архитектуры, дизайна мебели и интерьеров, школу сыроделия, а также цветочные, керамические мастерские. Все необходимое для обучения предоставят организаторы выставки. Также гости смогут арендовать инвентарь, получить консультации специалистов и поучаствовать в мастер-классах. Мастерские будут работать как образовательная площадка, пространство для мероприятий и база для реализации коммерческих проектов.

Добавим, для посетителей выставки будет работать косметическая лаборатория. Здесь объединят производство органической косметики по авторским рецептам и образовательный лекторий. В рамках проекта участники смогут попробовать выпустить малые партии собственных косметических средств.

Напомним, выставка «Парк ремесел» откроется в северной части комплекса ВДНХ, на площади 25 гектаров, где ранее размещался животноводческий городок. Основная площадка разместится в отремонтированном павильоне №47 (бывший павильон «Свиноводство»).