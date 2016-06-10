Калуга, 10 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. 25 муниципальных районов и городских округов Калужской области будут участвовать в будущем году в реализации региональной программы капитального ремонта. В этом процессе не будет задействован лишь Хвастовичский район.

fkr-kaluga.ru Капитальный ремонт

По охвату территорий 2017 год претендует на лидерство — это больше, чем в предшествующие 2015 и 2016 годы, сообщила 10 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта Калужской области Нина Борисова.

В этом году впервые в программе капитального ремонта будут участвовать Барятинский и Ульяновский районы. Пока не все собственники помещений, имеющие в многоквартирных домах этих районов недвижимость, проявили себя как добросовестные плательщики взносов на капитальный ремонт.

Барятинский район в рейтинге по собираемости взносов занимает последнее место. Собственники помещений ежемесячно недоплачивают в «общий котел» более 40% взносов, средний уровень собираемости взносов пока не превышал 58%. Собрано 1 654 657 рублей. К тому же в районе пока не было отремонтировано ни одного дома.

В Ульяновском районе расположено 24 многоквартирных дома. Шесть из них находятся в селе Заречье, остальные — в районном центре.

На сегодня собираемость взносов в Ульяновском районе составляет 80,2%. Это выше, например, чем в таких крупных районах, как Боровский и Малоярославецкий, и почти так же собирают взносы в Людиновском районе.

Однако из-за малого количества многоквартирных домов и долгов ульяновским собственникам помещений пока удалось накопить на счете регионального оператора менее 800 тысяч рублей, задолжав Фонду 200 тысяч рублей.

Если ситуация не изменится, то стоимость капитального ремонта в Ульяновском районе — а это крыша и отмостка в доме № 4 на улице Молодежной в селе Ульяново, на какое-то время может превысить сумму «собственных» средств.

«Чтобы исправить сложившееся положение и приступить к ремонтам других домов, которые также нуждаются в ремонте, собственники должны добросовестно исполнять обязанность по ежемесячным платежам», — подчеркнула Борисова.

Напомним, региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, рассчитана до 2043 года.