Ярославль, 10 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов встретился с представителями Российско-сингапурского делового совета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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На встрече обсуждалась возможность реализации совместных проектов между представителями Ярославской области и бизнеса Южной и Юго-Восточной Азии.

Сергей Ястребов рассказал об инвестиционных преимуществах Ярославской области, среди которых существующие промышленные парки, развитая инфраструктура и система подготовки кадров.

Исполнительный директор Российско-сингапурского делового совета Сергей Пронин отметил, что предпринимателей Юго-Восточной Азии интересуют ярославский фармкластер, а также возможности области в точном машиностроении.

«Наша цель — оказание содействия несырьевому экспорту в Южную и Юго-Восточную Азию. Потенциал азиатского рынка огромен», — сказал на встрече Сергей Пронин.

Российско-сингапурский деловой совет учрежден 6 октября 2009 года по инициативе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Основными задачами Делового Совета являются развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и сингапурскими предпринимателями и повышение роли заинтересованных представителей бизнес-сообщества России при формировании и реализации государственной политики в области российско-сингапурских экономических связей.