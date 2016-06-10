Астана, 10 июня, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Грузия задолжала Казахстану 27 774 000 долларов (1,8 млрд руб.). По словам вице-премьера — министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвилли, этот долг был реструктуризован в 1996 году. По соглашению 1996 года, реструктурированный кредит был предоставлен Грузии на 10 лет. Однако с июля 2004 года выплаты по вознаграждениям были приостановлены, а основной долг не погашался вообще.

Lubori Возвращение долгов

«Мы сегодня пришли к договоренности в таких вопросах как механизм погашения долга Грузии перед Казахстаном. Очень долгое время этот вопрос не был закрыт, мы представили механизм, и этот механизм был одобрен с казахстанской стороны. Сейчас, конечно, нужно провести внутригосударственные процедуры по этому поводу, но реально механизм этот уже согласован по процентной ставке и по выплате», — рассказал Кумсишвилли в кулуарах восьмого заседания казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

При этом он отметил, что правительство Грузии в 2007 году проинформировало Астану, что долг не оплачивался, так как внешние долги страны были реструктурированны на условиях, согласованных Протоколом Парижского клуба о консолидации долга Грузии 2001 и 2004 годов. Условия Парижского клуба подразумевают пересчет ставки вознаграждения и продление срока погашения долга до 20 лет. Но Казахстан, не являющийся членом Парижского клуба, начал начислять штрафы за неисполнения графика. В связи с этим Грузия считает, что график должен быть «удлинен», как того требует Парижский клуб, а все штрафы списаны.

Кроме того, Кумсишвилли добавил, что Казахстан тоже задолжал Грузии. Речь идет о сумме 2 293 910 долларов (149 млн руб). Это долг Казахстана по результатам торгово-экономических отношений за 1992 год до открытия корреспондентских счетов, который ранее не был учтен.

Несмотря на финансовые разногласия, Казахстан является для Грузии одним из важнейших туристических рынков.

«Я хочу отметить, что у нас есть очень хороший рост по туризму. Грузия тратит приблизительно миллион долларов (65 млн руб.) в год на промоушн Грузии и туристического потенциала Грузии в Казахстане», — сообщил вице-премьер — министр экономики и устойчивого развития Грузии.

В свою очередь руководитель национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе сообщил, что число казахстанских туристов, посетивших Грузию в 2015 году, составило 37 тысяч человек, рост равен 30%. В течение пяти месяцев 2016 года уже 12 тысяч казахстанцев посетили Грузию, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.